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Россияне вложили в программу долгосрочных сбережений более 60 млрд рублей

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Объем вложений граждан в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) на 9 сентября составил 64,7 млрд рублей, сообщила на форуме РБК Capital Markets директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова.

"Можно отметить, что из одного и двух десятых миллионов договоров, которые заключены, каждый третий гражданин, который заключает такой договор, платит в эту программу более одного раза", - сказала она.

ЦБ оценивает результаты для начала реализации этого продукта как очень позитивные.

"Потому что даже если мы посмотрим на менее долгосрочный инструмент - индивидуальный инвестиционный счет, который был запущен несколько лет назад, первый год у него был провальным. Был с очень маленькими результатами, именно потому что к нему присматривались финансовые организации, присматривались граждане, было непонятно, что это, для чего это. Поэтому для более сложного инструмента, инструмента, который не на три года, который был у индивидуальных инвестиционных счетов в тот период времени, а на пятнадцатилетний горизонт, на мой взгляд, это очень хороший показатель", - добавила Шишлянникова.

Программа долгосрочных сбережений была запущена с начала 2024 года. Она предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжении 10 лет в размере до 36 тысяч рублей в год, а также право на налоговый вычет.

Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы на сумму 2,8 млн рублей. Начать использовать накопленные средства можно будет через 15 лет или при достижении возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины).

По поручению президента Владимира Путина, по итогам 2024 года объем вложений граждан в рамках этой программы должен составить 250 млрд рублей.

Ольга Шишлянникова Банк России ЦБ РФ
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