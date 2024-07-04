Россияне открыли более 600 тыс. договоров по программе долгосрочных сбережений

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Граждане по итогам первого полугодия 2024 года заключили 610 тыс. договоров в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), сообщил зампред Банка России Филипп Габуния.

"У нас 24 НПФ оперируют в ней (в ПДС - ИФ). Большое внимание новых игроков, которые пытаются либо приобрести НПФ, либо получить лицензию для того, чтобы работать в этой индустрии", - сказал Габуния в ходе Финансового конгресса ЦБ.

Замминистра финансов Иван Чебесков добавил, что, по его данным, уже открыто 650 тыс. договоров по ПДС. "К сожалению, не все НПФ участвуют в этом равносильно. Есть очень большой перекос в сторону некоторых крупных НПФ, а другие НПФ не очень активно в этом участвуют", - отметил он.

"610 или 650 тысяч клиентов - цифры две. Наших из них 585 тысяч", - заявил в свою очередь руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.

Взносы клиентов в СберНПФ в рамках этой программы достигли 25,6 млрд рублей. "Из них 8 - чистые взносы граждан, 17,6 - переводы из ОПС", - рассказал Вестеровский.

По итогам 2024 года объем вложений граждан в рамках ПДС, согласно поручению президента, должен составить 250 млрд рублей, напомнил он. "Мы подписались на 150 млрд на этот год. Цель серьезная, но уверен, что мы ее сможем достичь. Все для этого настроено внутри Сбера, внутри НПФа", - добавил Вестеровский.

Минфин, по словам Чебескова, планирует подготовить законодательные изменения, которые упростят перевод пенсионных накоплений в эту программу из ОПС. "Я считаю, что внутри фонда такой перевод по сути должен вообще мгновенно происходить. Ну ладно, можно сделать период охлаждения в течение месяца, чтобы гражданин подумал, что он все делает правильно. В течение месяца это можно делать спокойно, тогда как сейчас надо ждать только следующего года, когда эти деньги можно перевести. Это сложный клиентский путь. А между фондами это нужно для расширения конкуренции и чтобы гражданину было удобнее. Мы тоже считаем, что это нужно делать значительно быстрее. Ждать пять лет гражданину для перевода своих средств в программу долгосрочных сбережений из другого фонда - это абсурдно в текущих условиях", - пояснил замминистра.

Закон о запуске программы долгосрочных сбережений вступил в силу с 1 января 2024 года. Для заключивших договор с НПФ в период 2024-2026 гг. она предусматривает государственное софинансирование взносов в размере до 36 тыс. рублей в год. Также ее участники имеют право на налоговый вычет на сумму не более 52 тыс. рублей в год при уплате взносов до 400 тыс. рублей.

Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы на сумму 2,8 млн рублей. Начать использовать накопленные средства можно будет через 15 лет или при достижении возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины).

Президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ предложил донастроить программу, увеличив срок софинансирования взносов граждан с трех до десяти лет.