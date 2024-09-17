ЦБ РФ планирует ввести период охлаждения для программы долгосрочных сбережений

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Банк России прорабатывает введение периода охлаждения для договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС), который может составить около 30 дней, сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова.

"Для ПДС нам очень нужно, чтобы расторжение договора в период охлаждения не влекло за собой утрату права на софинансирование. Сейчас, к сожалению, прописано именно так, не был учтен этот момент. Поэтому нам надо эту историю еще отработать. В основном в мире где-то в районе 30 дней дается на долгосрочные инструменты, я думаю, что мы тоже приблизительно будем туда же мигрировать", - сказала Шишлянникова журналистам в кулуарах форума РБК Capital Markets.

Она отметила, что ЦБ получал жалобы на мисселинг в ПДС и провел соответствующую работу с пенсионными фондами. "Сейчас нормализовалась история. Мисселинг в таком виде, в каком он мог появиться, его, конечно же, не будет", - заверила Шишлянникова.

Период охлаждения нужен на случай, если заключивший договор клиент передумает, добавила она. "Будут приходить граждане, которые, прослушав картинку того, что им предлагают, в моменте согласились, вышли, пришли домой, обсудили, подумали и решили, что это не то, что они хотели. Сейчас формально это подпадает, поскольку идет расторжение договора, в эту категорию, хотя это не совсем мисселинг в классическом смысле этого слова", - сказала глава департамента ЦБ.

Программа долгосрочных сбережений была запущена с начала 2024 года. Она предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжении 10 лет в размере до 36 тыс. рублей в год, а также право на налоговый вычет.

Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы на сумму 2,8 млн рублей. Начать использовать накопленные средства можно будет через 15 лет или при достижении возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины).