Розничные продажи в США в августе выросли на 0,1% вопреки прогнозам

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В США в августе розничные продажи выросли на 0,1% к июлю, сообщило Министерство торговли страны.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,2%, по данным Trading Economics.

По пересмотренным данным, в июле розничные продажи выросли на 1,1%, а не на 1%, как сообщалось ранее.

Розничные продажи без учета автомобилей и автокомпонентов в прошлом месяце увеличились на 0,1%, без учета машин и автомобильного топлива - на 0,2%.

Продажи магазинов товаров для здоровья и личной гигиены в августе выросли на 0,7%, спортивных товаров, музыкальных инструментов, книг и товаров для хобби, - на 0,1%.

Реализация электроники и бытовой техники уменьшилась на 1,1%. Продажи магазинов напитков и продуктов питания снизились на 0,7%, мебели и одежды - также на 0,7%. Продажи автодилеров опустились на 0,1%.

Общий объем розничных продаж в США в августе увеличился на 2,1% относительно того же месяца 2023 года. В июле, по уточненным данным, рост составил 2,9%, а не 2,7%, как сообщалось прежде.

На долю розничных продаж приходится около трети всех потребительских расходов, обеспечивающих в свою очередь 70% ВВП США.