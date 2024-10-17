Розничные продажи в США в сентябре выросли сильнее прогноза

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В США в сентябре 2024 года розничные продажи на 0,4% к августу, сообщило Министерство торговли страны.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%, по данным Trading Economics.

В августе показатель увеличился на 0,1%.

Розничные продажи без учета автомобилей и автокомпонентов в прошлом месяце выросли на 0,5%, без учета машин и автомобильного топлива - на 0,7%.

Продажи магазинов напитков и продуктов питания в сентябре увеличились на 1%, одежды - на 1,5%, магазинов товаров для здоровья и личной гигиены - на 1,1%, спортивных товаров, музыкальных инструментов, книг и товаров для хобби - на 0,3%, строительных материалов и садового оборудования - на 0,2%.

В то же время реализация электроники и бытовой техники уменьшилась на 3,3%, продажи магазинов мебели сократились на 1,4%, автодилеров - не изменились.

Общий объем розничных продаж в США в сентябре вырос на 1,7% относительно того же месяца 2023 года. В августе, по уточненным данным, повышение составило 2,2%, а не 2,1%, как сообщалось прежде.

На долю розничных продаж приходится около трети всех потребительских расходов, обеспечивающих в свою очередь 70% ВВП США.