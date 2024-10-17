Поиск

Розничные продажи в США в сентябре выросли сильнее прогноза

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В США в сентябре 2024 года розничные продажи на 0,4% к августу, сообщило Министерство торговли страны.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%, по данным Trading Economics.

В августе показатель увеличился на 0,1%.

Розничные продажи без учета автомобилей и автокомпонентов в прошлом месяце выросли на 0,5%, без учета машин и автомобильного топлива - на 0,7%.

Продажи магазинов напитков и продуктов питания в сентябре увеличились на 1%, одежды - на 1,5%, магазинов товаров для здоровья и личной гигиены - на 1,1%, спортивных товаров, музыкальных инструментов, книг и товаров для хобби - на 0,3%, строительных материалов и садового оборудования - на 0,2%.

В то же время реализация электроники и бытовой техники уменьшилась на 3,3%, продажи магазинов мебели сократились на 1,4%, автодилеров - не изменились.

Общий объем розничных продаж в США в сентябре вырос на 1,7% относительно того же месяца 2023 года. В августе, по уточненным данным, повышение составило 2,2%, а не 2,1%, как сообщалось прежде.

На долю розничных продаж приходится около трети всех потребительских расходов, обеспечивающих в свою очередь 70% ВВП США.

США Минторговли
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пакет поправок в Налоговый кодекс из "бюджетного пакета" принят в I чтении

Банк России хочет ввести обязательный период охлаждения по потребкредитам

Банк России хочет ввести обязательный период охлаждения по потребкредитам

Проект о возможном увеличении расходов бюджета-24 на 1,5 трлн рублей прошел I чтение

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 3,2%

Великобритания ввела санкции против 22 российских танкеров

Великобритания ввела санкции против 22 российских танкеров

Силуанов подтвердил ужесточение условий сделок "на выход" для нерезидентов

Силуанов подтвердил ужесточение условий сделок "на выход" для нерезидентов

Инвесторам придется подтверждать доход для статуса "квала" только один раз

Набиуллина высказалась против повышения налогов для банков

ЦБ будет отслеживать "креатив" при обходе ограничений на рынке акций

ЦБ будет отслеживать "креатив" при обходе ограничений на рынке акций

В Москве число занятых в банковском секторе с 2017 года сократилось на 10%

В Москве число занятых в банковском секторе с 2017 года сократилось на 10%
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });