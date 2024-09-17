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В "АЛРОСА" оценили максимальное снижение цен на алмазы в пределах 4%

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В 2024 году цены на алмазы в реальном выражении снизились максимум на 3-4%, заявил начальник управления корпоративных финансов и IR "АЛРОСА" Сергей Тахиев на форуме РБК Capital Markets.

В прошлом году, по его словам, снижение было 15%-м.

Он уточнил, что речь идет не об индексе, который показывает цены ask на вторичном рынке и учитывает спекулятивную составляющую, а о реальных ценах на алмазы, отражающих цены импорта в Индию.

Причиной снижения цен является резкий рост стоимости фондирования в 2023 году (с 6% до 11-18%), который вынудил огранщиков продавать накопленные запасы и отказываться от приобретения алмазного сырья. "Как только нормализуется уровень запасов, процесс снова начинает нормально работать", - считает он.

Тахиев ожидает, что уровень избыточных запасов, который в прошлом году достигал 40-45 млн карат, в 2024 году уже сократился наполовину, а концу года нормализуется. Помимо этого, есть тенденция к снижению ставок.

"Проблема не в конечном спросе - с конечным спросом все отлично. Фундаментально рынок очень здоровый и сильный", - сказал Тахиев, приведя прогнозы по росту спроса на luxury-продукцию в ближайшие 5-6 лет на 40% за счет развивающихся рынков.

С 2020 года цены на алмазы выросли примерно на 60% - и сейчас они выше, чем в доковидный период, отметил начальник управления "АЛРОСА".

АЛРОСА Индия Сергей Тахиев
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