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Акционеры "СИБУРа" одобрили выплату 31,7 млрд руб. дивидендов за II квартал

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "СИБУР Холдинг" одобрили выплату дивидендов за второй квартал в размере 31,677 млрд рублей (12,36 рубля на акцию) после 30,857 млрд рублей за первый квартал, сообщила компания.

Согласно дивидендной политике, минимальный коэффициент выплат составляет 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Прибыль корректируется на величину курсовых прибылей/убытков, а также результата приобретения/продажи дочерней компанией и переоценки соответствующих обязательств и/или активов.

По итогам 2023 года компания направила на дивиденды 125,8 млрд рублей.

По последним раскрытым данным, акционерами "СИБУРа" являются Леонид Михельсон (31%), Геннадий Тимченко (14,45%), китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (по 8,5%), "СОГАЗ" (10,625%), акционеры "ТАИФа" - 15%, действующий и бывший топ-менеджмент "СИБУРа" - 12,325%.

СИБУР
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