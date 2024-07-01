"СИБУР" в I квартале выплатит дивиденды в размере 30,9 млрд рублей

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Акционеры "СИБУРа" утвердили рекомендацию совета директоров о направлении на дивиденды за I квартал 2024 года 12,04 рубля на акцию, или 30,86 млрд рублей, сообщила компания.

Как сообщалось, по итогам 2023 года компания направила на дивиденды 125,8 млрд рублей.

Согласно дивидендной политике, минимальный коэффициент выплат составляет 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Прибыль корректируется на величину курсовых прибылей/убытков, а также результата приобретения/продажи дочерней компанией и переоценки соответствующих обязательств и/или активов.

Чистая прибыль "СИБУРа" по МСФО в 2023 году составила 160,5 млрд рублей, выручка - 1,1 трлн рублей, операционная прибыль - 364,6 млрд рублей. Компания не обозначала размер скорректированной чистой прибыли по МСФО.

По последним раскрытым данным, акционерами "СИБУРа" являются Леонид Михельсон (31%), Геннадий Тимченко (14,45%), китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (по 8,5%), "СОГАЗ" (10,625%), акционеры "ТАИФа" - 15%, действующий и бывший топ-менеджмент "СИБУРа" - 12,325% (из них у Кирилла Шамалова - 3,3%, у Дмитрия Конова было 2,59%, которые он продал в 2022 году).