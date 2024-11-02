"СИБУР" увеличил прибыль по РСБУ за 9 месяцев почти вдвое - до 166 млрд рублей

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "СИБУР Холдинга" по РСБУ в январе-сентябре текущего года составила 165,99 млрд рублей по сравнению с 85,92 млрд рублей годом ранее, говорится в отчетности компании.

Таким образом, показатель в 1,9 раза превысил результат за аналогичный период прошлого года.

Выручка увеличилась на 20% - до 894,7 млрд рублей. Себестоимость росла чуть более опережающими темпами - на 25,6%, до 622,54 млрд рублей. Валовая прибыль выросла на 9% - до 272,16 млрд рублей.

Прибыль от продаж поднялась на 9,8% - до 208,11 млрд рублей. Прибыль до налогообложения выросла в 1,9 раза и составила около 197,56 млрд рублей.

По последним раскрытым данным, акционерами "СИБУРа" являются Леонид Михельсон (31%), Геннадий Тимченко (14,45%), китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (по 8,5%), "СОГАЗ" (10,625%), акционеры "ТАИФа" - 15%, действующий и бывший топ-менеджмент "СИБУРа" - 12,325%.