EBITDA РЖД по МСФО выросла в I полугодии на 4,6%, до 456,7 млрд рублей

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - EBITDA ОАО "РЖД" по МСФО выросла за 6 месяцев 2024 года на 4,6% в годовом исчислении, до 456,7 млрд рублей, сообщается в отчете эмитента.

Рентабельность по EBITDA снизилась на 1 процентный пункт, до 28,6% по сравнению с годом ранее.

Капитальные затраты компании выросли за отчетный период на 22%, достигнув 706,9 млрд рублей.

По состоянию на 30 июня 2024 года чистый долг холдинга РЖД увеличился в 2,5 раза по сравнению с 30 июня 2023 года и составил 2,5 трлн рублей, что обусловлено необходимостью финансирования масштабной инвестиционной программы холдинга, отмечается в отчете.

Чистая прибыль РЖД по МСФО в I полугодии 2024 года снизилась на 11,4%, до 114 млрд рублей, доходы выросли на 8,5%, до 1,6 трлн рублей.

ОАО "Российские железные дороги" создано 1 октября 2003 года. 100% акций компании принадлежат государству.