Цены на нефть ускорили снижение, Brent подешевела до $72,8 за баррель

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Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Падение цен на нефть усилилось днем в среду, поскольку сигналы относительно повышения запасов этого вида топлива в США перевесили рост напряженности на Ближнем Востоке.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:19 по московскому времени снизились на $0,89 (1,21%), до $72,81 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к указанному времени на $0,93 (1,31%), до $70,26 за баррель.

По итогам прошлой сессии Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 1,6%.

Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 1,96 млн баррелей.

Официальные сведения о резервах энергоносителей в стране будут опубликованы министерством энергетики США в среду в 17:30 по Москве. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 100 тыс. баррелей, а также рост запасов бензина на 610 тыс. баррелей и увеличение резервов дистиллятов на 400 тыс. баррелей.

Тем временем рынок следит за ситуацией на Ближнем Востоке. Во вторник одновременно в разных частях Ливана взорвались пейджеры, которые использовали члены местного шиитского движения "Хезболла". Ближневосточные СМИ со ссылкой на ливанский Минздрав сообщили, что в результате инцидента погибли не менее 11 человек, еще около 4 тыс. получили ранения, причем состояние 400 из них оценивается как критическое.

Кроме того, трейдеры ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые будут подведены в среду. Инвесторы уверены, что американский ЦБ опустит ставку на этом заседании, но расходятся во мнениях относительно размера снижения.

По мнению Криса Уэстона из австралийской брокерской компании Pepperstone, если Федрезерв снизит ставку сразу на 50 базисных пунктов, это может быть воспринято рынком как сигнал опасений за состояние американской экономики и оказать давление на рынок нефти.