Число жертв взрывов пейджеров в Ливане выросло до 11 человек, около 4 тыс. ранены

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - До 11 увеличилось число жертв серии взрывов пейджеров в Ливане, сообщают во вторник вечером ближневосточные СМИ со ссылкой на ливанский Минздрав.

Еще около 4 тыс. человек получили ранения, причем состояние 400 из них оценивается как критическое.

Ранее поступали данные о восьми погибших и 2,7 тыс. человек пострадавших.

В Сирии, по данным СМИ, от взрывов погибли семь человек.

Ранее сообщалось, что одновременно в разных частях Ливана взорвались пейджеры, которые использовали члены ливанского шиитского движения "Хезболла". Предполагается, что взорвались от перегрева литиевые аккумуляторы устройств.

Как отмечал телеканал "Аль-Джазира", вероятно, все эти устройства взорвались в результате скоординированной кибератаки.