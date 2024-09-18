В WoodMac не исключили введение в ЕС пограничного углеродного налога на СПГ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Сжиженный природный газ может к 2027 году подпасть под действие пограничного корректирующего углеродного механизма (ПКУМ) Евросоюза, полагает директор аналитической компании Wood Mackenzie по глобальному газовому рынку Катерина Филиппенко. Она заявила об этом на конференции Gastech в Хьюстоне, сообщает Montel News.

"Маловероятно, что ЕС примет радикальные меры до того, как будет уверен в надежности своих поставок", - сказала она.

При этом влияние издержек на импорт СПГ на премиальные рынки может составить всего $0,3 на млн британских термических единиц (MMBtu), или менее 1 евро на МВт.ч для новых заводов СПГ, использующих новейшие технологии снижения выбросов. Но стоимость модернизации старого завода СПГ может достичь $6 на млн БТЕ, "хотя эти поставки вряд ли будут импортироваться ЕС и, скорее всего, будут отправляться в другие регионы, где нет рынков парниковых газов".

ПКУМ - разработанный ЕС механизм, предполагающий уплату импортерами товаров "углеродного налога", эквивалентного выплатам за выбросы ПГ европейских производителей аналогичной продукции. Предполагается, что ПКУМ решит проблему "утечки углерода" (переноса производств углеродоемкой продукции в страны с более мягким регулированием выбросов парниковых газов - ИФ), поскольку производители внутри и вне Европы окажутся в равных условиях.

Пошлины на ввоз углеродоемких товаров в ЕС - цемента, железа и стали, алюминия, удобрений, электроэнергии и водорода - будут вводиться с 2026 года.