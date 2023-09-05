Президент Кении заявил, что виновные в загрязнении должны платить углеродный налог

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент Кении Уильям Руто во вторник заявил, что необходимо на глобальном уровне начать обсуждать введение налога на выбросы углекислого газа.

"Во вторник на первом Африканском климатическом саммите президент сказал, что климатические изменения беспрестанно подтачивают экономический рост Африки, и настало время вести глобальный разговор о налогах за выбросы углекислого газа, которые заплатят виновники загрязнения", - передает Associated Press (AP).

"Те, кто мусорит, отказываются оплачивать счета", - сказал принимающий саммит президент Кении Уильям Руто аудитории, среди которой были высокопоставленные представители КНР, США, ЕС - некоторых из главных мировых производителей парниковых газов", - сообщает агентство.

По словам Руто, изменения климата снижают ежегодный прирост ВВП в Африке с населением в 1,3 млрд человек, на 5-15%. Он отметил, что 54 стран Африки должны внедрять "зеленые" технологии до индустриализации, а не наоборот, как сложилось в случае развитых стран.

Он также напомнил, что развитые страны не сдерживают обещания ежегодно направлять $100 млрд развивающимся странам на помощь в реализации климатических целей.

Кроме того, напоминает AP, Руто и ряд других лидеров призывали реформировать международные финансовые институты в связи с долговой проблемой стран Африки.

В свою очередь спецпредставитель президента США по вопросам климата Джона Керри признал, что 17 из 20 стран мира, наиболее страдающих от климатических изменений, находятся в Африке. Одновременно с тем 20 наиболее развитых государств, включая США, ответственны за 80% выбросов углекислого газа. Однако на вопрос о предложении кенийского президента, Керри сказал, что американский президент Джо Байден "пока не поддержал какой-либо конкретный механизм тарифов за выбросы углерода".

Однако, отмечает AP, разногласия на саммите идут вокруг ископаемого топлива. Так, президент Руто и генсек ООН Антониу Гуттериш на саммите осудили "зависимость от ископаемых видов топлива". В то же время президент Африканского банка развития Акинвуми Адесина призвал развивать газовые ресурсы континента наряду с возобновляемыми источниками энергии.

Вместе с тем, напоминает агентство, Африка располагает 60% мировых источников возобновляемой энергии, более чем 30% минералов, нужных для экологичных технологий. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что африканские страны могут производить достаточно "зеленой энергии" для удовлетворения своих нужд и на экспорт, но им потребуются масштабные инвестиции.

Между тем, на саммит не приехали лидеры таких крупнейших экономик Африки как ЮАР, Нигерия и Египет.