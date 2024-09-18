Инфляционные ожидания населения РФ в сентябре снизились до 12,5% с 12,9% в августе

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения РФ в сентябре снизились до 12,5% с 12,9% в августе, почти вернувшись на июльский уровень (12,4%), следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в сентябре снизилась до 14,4% с 15% в августе.

Опрос проводился 2-12 сентября 2024 года.

Инфляционные ожидания у респондентов без сбережений в сентябре снизились до 13,3% с 13,9%, со сбережениями - до 11,2% с 11,5%.

Оценка наблюдаемой инфляции у участников опроса без сбережений в сентябре снизилась до 15,6% с 16,1%, со сбережениями - до 12,9% с 13,5%.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые Центробанк учитывает при принятии решения по ключевой ставке.

Банк России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п. - до 19%. При этом ЦБ дал жесткий сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики: регулятор допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании.