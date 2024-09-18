Инфляция в РФ с 10 по 16 сентября составила 0,10%, годовая замедлилась в район 8,9%

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 10 по 16 сентября составила 0,10% после инфляции в 0,09% с 3 по 9 сентября и дефляции 0,02% с 27 августа по 2 сентября (тогда недельное снижение цен было зафиксировано впервые с февраля 2023 года, но во многом объяснялось падением цен на авиабилеты на 8,8%), сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен в РФ к 16 сентября составил 0,18%, с начала года - 5,46%.

Из данных за 16 дней сентября этого и прошлого годов следует, что на 16 сентября годовая инфляция замедлилась до 8,94% с 8,97% на 9 сентября (9,05% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ) и замедлилась до 8,74% с 8,85% на 9 сентября, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь сентябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития). Расхождение в оценках годовой инфляции по разным методологиям объясняется тем фактом, что рост в сентябре 2023 года носил неравномерный характер и сильно ускорился во второй половине месяца.

Цены на продукты

Цены на плодоовощную продукцию за неделю с 10 по 16 сентября снизились на 1,5% (на неделе с 3 по 9 сентября уменьшились на 1,7%), в том числе на капусту - на 6,8%, морковь - на 4,5%, картофель - на 4,3%, свеклу - на 3,6%, лук - на 2,3% и яблоки - на 2,0%. Одновременно выросли цены на огурцы - на 1,9%, бананы - на 1,6% и помидоры - на 0,9%.

За период с 10 по 16 сентября существенно выросли цены на масло сливочное - на 1,1%, молоко пастеризованное и сметану - на 0,9%, творог - на 0,8%, молоко стерилизованное - на 0,7%, свинину - на 0,6%, рыбу мороженую и хлеб пшеничный - на 0,4%.

При этом снизились цены на сахарный песок - на 1,0%, мясо кур - на 0,3%, куриные яйца - на 0,2%.

Цены на автомобильный бензин увеличились за неделю на 0,2% (неделей ранее - на 0,4%), дизельное топливо - на 0,1% (0,0%).

Стоимость авиаперелета экономическим классом с 10 по 16 сентября выросла на 2,2% (с 3 по 9 сентября снизилась на 2,2%).

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 16 сентября на уровне 8,74% соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 10 по 16 сентября 2024 года изменение потребительских цен составило 0,10%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,06% (после роста на 0,05% неделей ранее): продолжилось снижение цен на плодоовощную продукцию (на 1,50%), на остальные продукты питания рост цен замедлился до 0,18% (с 0,19% неделей ранее). В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,11% (с 0,14% неделей ранее): замедлился рост цен на электро- и бытовые приборы, медикаменты и бензин. В секторе услуг цены выросли на 0,14% (после роста на 0,03% неделей ранее) на фоне роста цен на авиабилеты на внутренние рейсы (2,16%), при этом снизились цены на услуги санаториев (на 0,38%) и гостиниц (на 0,36%)", - говорится в материале министерства.

Ключевая ставка

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 13 сентября повысил ключевую ставку до 19% с 18%. Выбрав средний по степени жесткости вариант в отношении ставки (на заседании рассматривался и сценарий повышения до 20%, а также ее сохранение), в сигнале на будущее ЦБ ожидаемо для такого сценария использовал ястребиную формулировку, вернувшись к горизонту следующего заседания (пройдет 25 октября). "Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - сказано в заявлении ЦБ.

ЦБ в июле повысил прогнозы по инфляции - с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге 13 сентября заявила, что ЦБ скорее всего в конце октября на опорном заседании повысит текущий прогноз по инфляции.

Минэкономразвития в начале сентября повысило свой прогноз по инфляции в 2024 году до 7,3% с апрельских 5,1%, в 2025 году до 4,5% с 4,0%.