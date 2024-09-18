Цены производителей продовольствия в августе выросли на 0,7%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В августе 2024 года в России производители пищевой продукции повысили цены к июлю на 0,7%, сообщил Росстат.

В июле по сравнению с июнем они выросли на 0,8%. В июне по сравнению с маем рост составлял 0,6%, в мае по сравнению с апрелем цены выросли на 1,2%. В апреле по сравнению с мартом было отмечено снижение на 0,3%, в марте по сравнению с февралем - рост на 0,5%, в феврале по сравнению с январем - на 0,8%. В январе по сравнению с декабрем 2023 года было зафиксировано снижение на 0,2%.

С начала года цены повысились на 4,2%, в годовом выражении - на 8,3%.

Росстат также сообщил, что в августе по сравнению с июлем производители напитков также повысили цены на 0,7% (в июле по сравнению с июнем - на 0,5%). С начала года рост составил 6,7%, по сравнению с августом 2023 года - 9,8%.

В 2023 году цены производителей продовольствия повысились на 2%, напитков - на 7%.