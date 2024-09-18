Российские промпроизводители в августе подняли цены на 1,4%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В России в августе 2024 года цены производителей промышленных товаров выросли в месячном измерении на 1,4% после повышения на 1,1% в июле, снижения на 1,5% в июне, увеличения на 1,6% в мае, на 1,8% в апреле, на 2,4% в марте, на 0,9% в феврале и снижения на 1,4% в январе, сообщил Росстат.

Опрошенные "Интерфаксом" в начале сентября аналитики ожидали рост цен производителей в августе на 0,5%.

За январь-август 2024 года цены производителей выросли на 6,4%.

В годовом выражении рост цен промпроизводителей в августе равнялся 10,2% (потребительская инфляция в августе составила 9,05% в годовом сравнении).

Рост цен производителей в сфере добычи полезных ископаемых составил 1,9% по сравнению с июлем.

В обрабатывающих отраслях цены производителей в августе выросли на 0,4% относительно предыдущего месяца.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром цены подскочили на 8,7%.

В 2023 году цены промпроизводителей выросли на 19,2% после снижения на 3,3% в 2022 году и роста на 28,5% в 2021 году (этот рост стал максимальным с 2004 года).