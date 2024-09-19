Генкомпании предложили оставлять средства от штрафов в отрасли для увеличения надежности

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Производители электроэнергии предлагают создать фонд "перераспределения штрафов", чтобы направлять средства от них на повышение надежности в отрасли. Об этом сообщила глава набсовета "Совета производителей энергии" Александра Панина на конференции генкомпаний.

"Одно из предложений генераторов – это создание фонда перераспределения штрафов" ,- сообщила она. По ее словам, сейчас компании платят "большие штрафы за неготовность (генерирующего оборудования к работе - ИФ), они уходят у нас из отрасли". "Конечно, разумно было бы их направить на развитие отрасли", - сказала она в ходе своего выступления на тему повышения надежности и снижения аварийности в энергетике.

Одним из вариантов использования этих средств могло бы стать "создание фонда мобильной генерации", пояснила Панина.

Согласно ее презентации, также речь может идти об увеличении платежей работающей мощности.

Также генераторы предлагают пересмотреть систему плановых ремонтов генерирующего оборудования, ввести "нормирование по объёмам и срокам ремонтов оборудования", ввести ответственность "энергомашиностроителей за некачественное оборудование", а также сформировать целевые программы повышения надежности оборудования.