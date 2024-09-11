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Россия с начала года сократила экспорт электроэнергии на 35%

В руководстве "Интер РАО" причиной спада экспорта назвали сокращение поставок в Китай

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Экспорт электроэнергии из России с начала 2024 года снижается на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила "Интерфаксу" член правления ПАО "Интер РАО" Александра Панина в кулуарах конференции "Энергия для потребителей".

"С начала года мы идем на 35% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Основная причина - это снижение экспорта в Китай. Экспорт в Китай у нас идет со снижением накопительным итогом порядка 80% с начала года", - объяснила она.

"Сохранилась та же самая ситуация, когда 9 ноября прошлого года отключили линию Амурская - Хэйхэ, так она и находится в отключенном состоянии. Ни разу в течение этого периода не удалось эту линию включить. Соответственно, экспорт идет в маленьком объеме в изолированную зону Китая в диапазоне 67-113 МВт", - сказала Панина.

По ее словам, причины остаются прежними - балансовая ситуация в энергосистеме Востока. "Сейчас ситуация с водностью стала полегче, но тем не менее происходит накопление водохранилищ, подготовка к осенне-зимнему периоду", - отметила она.

По остальным направлениям "Интер РАО" работает в плановом режиме. Основное направление поставки на этот год - Казахстан. Достаточно большие объемы берет Монголия, были небольшие поставки в Турцию, перечислила Панина.

К восстановлению объемов экспорта в Китай в "Интер РАО" относятся "умеренно оптимистично".

"Если генерация на территории Дальнего Востока будет выходить из плановых и неплановых ремонтов и начнет работать уже в полном составе, возможно, объемы экспорта у нас появятся. В принципе такое возможно, что завершение ремонтной программы генерации ситуацию существенно улучшит", - поделилась ожиданиями Панина.

Основным акционером "Интер РАО" на конец 2023 года был "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 года принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.

Александра Панина Интер РАО Китай Монголия Хэйхэ Роснефтегаз
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