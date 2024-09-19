Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 5% годовых

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 5% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

Решение совпало с консенсус-прогнозами аналитиков, хотя участники рынка также видели возможность очередного снижения ставки британским ЦБ.

За сохранение ставки проголосовали восемь из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) и лишь один выступил за ее снижение на 25 базисных пунктов.

Британский ЦБ опустил ставку в августе впервые с 2020 года, до этого она находилась на максимальном за 16 лет уровне в 5,25% годовых.

Кроме того, члены MPC единогласно поддержали решение сократить объем гособлигаций на балансе ЦБ на 100 млрд фунтов стерлингов в следующие 12 месяцев, до 558 млрд фунтов.

"После августовского заседания MPC мировая экономика продолжила устойчиво расти, хотя некоторые статданные усиливают неопределенность в отношении ее краткосрочных перспектив, - говорится в заявлении Банка Англии. - Цены на нефть снизились, что в значительной мере отражает ослабление спроса. Рынок ждет уменьшения ставок в крупнейших экономиках мира".

Регулятор отмечает, что данных, которые могли бы изменить экономические ожидания MPC по сравнению с августом, практически не было.

"В отсутствие серьезных изменений мы по-прежнему считаем целесообразным постепенное снижение степени ограничительности денежно-кредитной политики", - отмечают в британском ЦБ.

Тем не менее, Банк Англии считает, что его "политика должна оставаться ограничительной в течение достаточного времени до тех пор, пока риски устойчивого возвращения инфляции к целевому уровню в 2% в среднесрочной перспективе не ослабнут", говорится в документе.

"MPC продолжает внимательно следить за инфляционными рисками и будет принимать решения относительно степени ограничительности политики на каждом конкретном заседании", - отмечается в заявлении.

Следующее заседание Банка Англии состоится 7 ноября.

Курс фунта к доллару США растет на решениях Банка Англии, превысил отметку в $1,33 впервые с марта 2022 года. По данным на 14:30 по Москве пара фунт/доллар торгуется на уровне $1,3294 по сравнению с $1,3212 на закрытие предыдущей сессии.

Накануне Федеральная резервная система США снизила базовую ставку сразу на 50 б.п., до 4,75-5% годовых.