Фунт укрепился к доллару до максимума с марта-2022 на решении Банка Англии

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Курс британского фунта стерлингов к доллару США обновил максимум за два с половиной года после решения Банка Англии сохранить ключевую процентную ставку на прежнем уровне.

К 14:46 по Москве фунт дорожал на 0,5%, до $1,3276 против $1,3212 к концу торгов в среду. Британская валюта ранее на торгах дорожала выше $1,33 впервые с марта 2022 года.

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 5% годовых. Это решение совпало с консенсус-прогнозами аналитиков, хотя участники рынка также видели возможность очередного снижения ставки британским ЦБ.

За сохранение ставки проголосовали восемь из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), и лишь Свати Дингра, главный "голубь" в руководстве британского центробанка, выступила за ее снижение на 25 базисных пунктов.

"Все указывает на то, что ставка будет постепенно снижаться раз в квартал в лучшем случае", - отметил глава отдела макростратегии в Mizuho International Джордан Рочестер.

По его прогнозам, пара фунт/доллар превысит отметку в $1,34 за фунт к началу октября и поднимется до $1,4 к концу следующего года.

Тем временем рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), увеличивается на 0,07%.

ФРС США 18 сентября снизила ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 4,75-5% годовых. Снижение стало первым с марта 2020 года. До этого Федрезерв не менял ставку восемь заседаний подряд, аналитики ожидали от регулятора снижения ставки на 25 или на 50 б.п.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что ФРС может замедлить смягчение ДКП, если инфляция окажется устойчивой. Корректировка ставок на 50 б.п. вместо традиционных 25 б.п. не означает, что ФРС перешла на такой шаг, хотя базовый сценарий предполагает дальнейшее снижение, добавил он.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1159 по сравнению с $1,1119 на закрытие предыдущей сессии, евро прибавляет 0,4%.

Курс доллара относительно иены вырос на 0,5% и составляет 142,94 иены против 142,29 иены в конце торгов в среду.

Двухдневное заседание Банка Японии завершится в пятницу, и аналитики в целом ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 0,25%. При этом регулятор может дать сигналы относительно планов будущего повышения ставки или иных мер ужесточения денежно-кредитной политики.

Доллар США в паре с швейцарским франком дорожает на 0,1%, с канадским долларом - снижается на 0,3%, с шведской кроной - на 0,6%.