Цены на нефть перешли к росту после снижения ставки ФРС

Brent подорожала до $74,34 за баррель

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок перешли к росту днем в четверг, трейдеры позитивно реагируют на снижение ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) сразу на 50 базисных пунктов.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:35 по московскому времени выросли на $0,69 (0,94%), до $74,34 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на $0,66 (0,93%), до $71,57 за баррель.

ФРС в среду сократила ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 4,75-5% годовых. Снижение стало первым с марта 2020 года. При этом глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв может замедлить смягчение ДКП, если инфляция окажется устойчивой.

"Снижение ставки поддержит экономическую активность и простимулирует спрос на энергоносители в США, что поспособствует росту цен на нефть. Однако столь значительное снижение подстегнуло опасения по поводу потенциального замедления экономики, что может стать ограничительным фактором", - отметил управляющий директор Tickmill Джозеф Дахрие.

Теперь внимание рынка, скорее всего, переключится на ситуацию с глобальным спросом на топливо, написали аналитики ING. "Разумеется, ключевую роль в плане спроса играет Китай, однако в последнее время также появлялись сообщения о том, что НПЗ в Европе сокращают загрузку мощностей из-за слабой рентабельности", - добавили они.

Также накануне стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,63 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали сокращения всего на 100 тыс. баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 69 тыс. баррелей, дистиллятов - на 125 тыс. баррелей. Аналитики ждали увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и аналогичного повышения запасов дистиллятов.