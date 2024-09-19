Brent подорожала до $74,42 за баррель

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Нефть дорожает в четверг на фоне общего увеличения аппетита к риску на мировых рынках после резкого снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США.

18 сентября ФРС опустила ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) и дала понять, что планирует уменьшить ее еще на 50 б.п. до конца 2024 года. Смягчение денежно-кредитной политики Федрезервом ослабляет опасения возможного спада в экономике США и снижения спроса на энергоносители.

"Перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики говорят в пользу потенциального повышения спроса на нефть", - отмечает аналитик SEB Оле Хвалбье.

К 18:20 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,77 (1,05%) до $74,42 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,65 (0,92%), до $71,56 за баррель.

Трейдеры продолжают внимательно следить за событиями на Ближнем Востоке. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант накануне заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) теперь считает приоритетным направлением не сектор Газа, а свои северные приграничные территории, то есть намерена сфокусировать внимание на противостоянии с ливанской группировкой "Хезболла".

Это создает угрозу разрастания конфликта на Ближнем Востоке, в том числе, вовлечения в него Ирана, который входит в ОПЕК.