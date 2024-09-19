Поиск

Российские производители улиток объединились в союз

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В России образован Союз улитководов. Основателем и руководителем новой организации стал Сергей Балаев, сообщает корпоративное издание Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь".

Именно Балаев на встрече президента Владимира Путин с общественностью в декабре 2019 года попросил обратить внимание на эту отрасль и поднял вопрос о том, чтобы отнести выращивание улиток к видам сельскохозяйственной деятельности.

Путин тогда это предложение поддержал. Примерно в то же время впервые прозвучала мысль о создании в стране отраслевого объединения улитководов.

В результате производство мяса из этих брюхоногих моллюсков внесли в перечень сельхозпродукции, а племенных улиток вывели из-под действия продэмбарго, чтобы была возможность поставлять их в Россию. О поставках племенного материалах также просили улитководы.

"Основное, чем будет заниматься союз, - это развитие улитководства. Оказывать отрасли помощь информационно, технологически, увеличивать вес этого бизнеса", - сказал Балаев изданию.

По его словам, популярность улитководства в России растет. "Могу точно сказать, что нет сегодня такого региона в России, где не работают улитководы", - отметил руководитель нового союза. По его оценке, сейчас выращиванием улиток занимается порядка 200 хозяйств.

В России выращивается два вида улиток - Muller и Maxima. В торговые сети продукция уходит в переработанном виде как полуфабрикат.

Россельхознадзор Maxima Сергей Балаев Muller Союз улитководов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль на "Мосбирже" обновил минимум с прошлого октября в паре с юанем и отыграл падение

Рубль на "Мосбирже" обновил минимум с прошлого октября в паре с юанем и отыграл падение

В Wildberries заявили о полном содействии следствию по делу о стрельбе

В Wildberries заявили о полном содействии следствию по делу о стрельбе

В Думу внесли законопроект о праве сотрудников ЦБ на звание "Ветеран труда"

Цены на нефть перешли к росту после снижения ставки ФРС

Цены на нефть перешли к росту после снижения ставки ФРС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });