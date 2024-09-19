Российские производители улиток объединились в союз

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В России образован Союз улитководов. Основателем и руководителем новой организации стал Сергей Балаев, сообщает корпоративное издание Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь".

Именно Балаев на встрече президента Владимира Путин с общественностью в декабре 2019 года попросил обратить внимание на эту отрасль и поднял вопрос о том, чтобы отнести выращивание улиток к видам сельскохозяйственной деятельности.

Путин тогда это предложение поддержал. Примерно в то же время впервые прозвучала мысль о создании в стране отраслевого объединения улитководов.

В результате производство мяса из этих брюхоногих моллюсков внесли в перечень сельхозпродукции, а племенных улиток вывели из-под действия продэмбарго, чтобы была возможность поставлять их в Россию. О поставках племенного материалах также просили улитководы.

"Основное, чем будет заниматься союз, - это развитие улитководства. Оказывать отрасли помощь информационно, технологически, увеличивать вес этого бизнеса", - сказал Балаев изданию.

По его словам, популярность улитководства в России растет. "Могу точно сказать, что нет сегодня такого региона в России, где не работают улитководы", - отметил руководитель нового союза. По его оценке, сейчас выращиванием улиток занимается порядка 200 хозяйств.

В России выращивается два вида улиток - Muller и Maxima. В торговые сети продукция уходит в переработанном виде как полуфабрикат.