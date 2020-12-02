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Фермерские хозяйства Подмосковья завезли 4 т улиток для разведения

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Несколько тонн сухопутной улитки завезли в Московскую область для разведения. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

"Впервые на территорию России поступило маточное поголовье сухопутной улитки, разведение которой планируется в двух фермерских хозяйства Подмосковья. Завезено порядка 480 тыс. штук, это около 4 тонн улитки" - приводит слова Воскресенского пресс-служба министерства.

Улиток завезли из Чехии. Данный вид улитки отличается от российской виноградной.

По словам Воскресенского, сухопутная улитка растет и развивается в течение 3,5 месяцев и готова к размножению в 4,5-5 месяцев. Российская же улитка растет 2-3 года. "Таким образом, рентабельность производства повышается на 40%. Кроме того, у данного вида улитки в пищу употребляется кроме ноги, еще и печень и икра", - пояснил Воскресенский.

Московская область

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