Разведение улиток станет видом сельхоздеятельности

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Разведение виноградных улиток в РФ будет будет включено в перечень сельскохозяйственных видов деятельности, а значит, сможет получать меры государственной поддержки, в частности гранты. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании Госсовета в четверг в Москве.

Патрушев высказался за расширение взаимодействия с бизнесом. "Бизнес может подсказать, какие меры поддержки для него наиболее актуальны", - сказал он.

О необходимости включить разведение улиток в виды сельхоздеятельности президента Владимира Путина попросил один из участников встречи, которая состоялась в понедельник в Адыгее. Президент поручил Минсельхозу рассмотреть такую возможность.

"За улиток спасибо", - прокомментировал Путин доклад министра на заседании Госсовета.

В Испании, Франции и Италии виноградную улитку употребляют в пищу. В мясе виноградных улиток содержится 10% белка, 30% жира, 5% углеводов, а также витамины B6, B12.