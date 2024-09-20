Нефть Brent подешевела до $74,68 за баррель

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются утром в пятницу после активного роста по итогам прошлой сессии.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:06 по московскому времени составляет $74,68 за баррель, что на $0,2 (0,27%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. По итогам прошлой сессии эти контракты подорожали на $1,23 (1,7%), до $74,88 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене на $0,1 (0,14%), до $71,85 за баррель. В четверг цена фьючерса выросла на $1,04 (1,5%), до $71,95 за баррель.

С начала недели обе марки подорожали более чем на 4% благодаря улучшению настроений инвесторов после снижения ставки Федрезерва сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. Ожидается, что это простимулирует активность в американской экономике и положительно скажется на спросе на топливо.

Между тем аналитик Qisheng Futures Гао Цзянь отметил, что "пока неясно, сможет ли уменьшение ставки ФРС смягчить понижательные риски для нефти на макроуровне". "Фундаментальные показатели остаются негативными, и рынку нужно внимательно следить за рисками, смещенными в сторону понижения", - добавил он.

Также трейдеры опасаются эскалации конфликта на Ближнем Востоке после того, как глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) теперь считает приоритетным направлением не сектор Газа, а свои северные приграничные территории, то есть намерена сфокусировать внимание на противостоянии с ливанской группировкой "Хезболла".