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Brent подешевела до $74,57 за баррель

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться днем в пятницу, но неделю завершают уверенным ростом.

К 14:56 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,31 (0,41%), до $74,57 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,2 (0,28%), до $71,75 за баррель.

В четверг обе марки подорожали более чем на 1,5%, а с начала недели прибавили более 4% на фоне позитивной реакции на снижение ставки Федрезерва сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%.

"Снижение ставок в США повысило аппетит к риску, ослабило доллар и поддержало цены на нефть на этой неделе, - отметил аналитик UBS Джованни Стауново. - Однако более низкая ставка начнет оказывать стимулирующее влияние на экономическую активность и спрос на нефть только через какое-то время".

Также трейдеры опасаются эскалации конфликта на Ближнем Востоке после того, как глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что Армия обороны Израиля теперь считает приоритетным направлением не сектор Газа, а свои северные приграничные территории, то есть намерена сфокусировать внимание на противостоянии с ливанской группировкой "Хезболла".

Кроме того, рынок готовится к сезонным закрытиям американских НПЗ на плановое техобслуживание, пишут аналитики IIR Energy. Ожидается, что грядущей осенью из-за техобслуживания закроются нефтеперерабатывающие мощности в объеме примерно 529 тыс. баррелей в сутки.

Brent WTI США Хезболла Израиль ФРС
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