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Dr. Martens сократил полугодовую выручку лучше прогноза

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Британский производитель обуви Dr. Martens Plc в первом полугодии 2025 финансового года сократил выручку на 18% и получил доналоговый убыток.

Доналоговый убыток компании за 26 недель, завершившихся 29 сентября, составил 28,7 млн фунтов стерлингов ($36,3 млн) против прибыли в 25,8 млн фунтов годом ранее.

Выручка опустилась до 324,6 млн фунтов с 395,8 млн фунтов. Без учета колебаний валютных курсов показатель понизился на 16%.

Аналитики, опрошенные Visible Alpha, ожидали выручку на уровне 313,6 млн фунтов.

Совет директоров Dr. Martens объявил промежуточные дивиденды в размере 0,85 пенса на акцию, что эквивалентно одной трети совокупных дивидендов за прошлый фингод (2,55 пенса).

Компания также сообщила, что главный бренд-директор Идже Нвокори 6 января займет пост CEO вместо Кенни Уилсона. Ранее говорилось, что это произойдет до конца текущего финансового года.

Dr Martens Великобритания
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