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Норвегия в сентябре увеличила добычу природного газа на 19,6%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Норвегии в сентябре 2024 года добыча природного газа выросла на 19,6% относительно того же месяца прошлого года - до 7,24 млрд кубометров, по предварительным данным Норвежского офшорного директората (NOD).

По уточненным расчетам, в августе объем производства составлял 10,82 млрд кубометров, то есть за прошлый месяц он сократился на 33%. NOD прогнозировал добычу в сентябре на уровне 7,48 млрд кубометров.

Норвегия в сентябре снизила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 7,2% в годовом выражении - до 1,724 млн баррелей в сутки (б/с). Относительно августа она уменьшилась на 13,8% (с пересмотренных 2 млн б/с).

Добыча нефти в стране в прошлом месяце составляла в среднем 1,591 млн б/с, что на 10,6% ниже августовского объема и на 5,1% меньше производства в том же месяце 2023 года. NOD прогнозировал показатель на уровне 1,57 млн б/с.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии за три квартала текущего года, согласно предварительным расчетам, составил около 180,7 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 77 млн кубометров пришлось на нефть и 93,6 млн кубометров на природный газ. Совокупное производство было на 9,1 млн кубометров н.э. больше показателя за аналогичный период прошлого года, отмечается в сообщении.

Норвегия NOD
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