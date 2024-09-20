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РФ в августе вошла в топ-3 поставщиков пшеницы в Китай

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Китай в августе этого года импортировал российской пшеницы на $17,9 млн, в результате РФ поднялась с пятого на третье место среди ведущих поставщиков после Канады и США. Поставки российского ячменя за 8 месяцев выросли почти в четыре раза, следует из материалов Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В августе Китай закупал пшеницу у пяти стран, больше всего – в Канаде (на $56,3 млн) и США (на $24,7 млн), а также в Казахстане (на $12,2 млн) и Австралии (на $10,5 млн).

Поставки пшеницы из РФ за 8 месяцев оказались в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (на $8,9 млн).

По данным ГТУ, экспорт ячменя в КНР за 8 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 3,8 раза до $125,3 млн. В августе и июле он был примерно одинаковым – $12,9 млн и $12,4 млн.

В то же время экспорт российской кукурузы в Китай за 8 месяцев упал более чем в три раза – до $22,3 млн с $70,8 млн в январе-августе 2023 года. В августе этого года он составил $1,4 млн против $1,1 млн в июле.

Как сообщалось, в настоящее время РФ может поставлять в Китай только яровую пшеницу и ячмень. Однако, как считают российские эксперты, наибольшим потенциалом обладают озимые пшеница и ячмень. РФ добивается разрешения на поставки и этих культур на китайский рынок.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт на этой неделе сообщал журналистам, что переговоры по этому вопросу продолжаются, но их детали пока не раскрываются.

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