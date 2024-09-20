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Brent подешевела до $74,4 3за баррель

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в пятницу, но завершают неделю уверенным ростом на фоне резкого снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США, а также усиления напряженности на Ближнем Востоке.

ФРС 18 сентября понизила ставку сразу на 50 базисных пунктов.

К 17:45 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,45 (0,6%) до $74,43 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевели к этому моменту на бирже NYMEX на $0,27 (0,38%), до $71,68 за баррель.

Оба контракта на этой неделе подорожали примерно на 4%.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как во вторник и в среду в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, используемые членами движения "Хезболла". В "Хезболле" возложили ответственность за взрывы на Израиль и пообещали отомстить. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ теперь считает приоритетным направлением не сектор Газа, а свои северные приграничные территории.

"На этой неделе поддержку нефтяному рынку оказали два фактора. Во-первых, ФРС опустила ставку больше, чем ожидали многие, в связи с чем появилась надежда на то, что резкого снижения спроса на нефть в США удастся избежать", - сказала Market Watch сырьевой аналитик Commerzbank Барбара Ламбрехт.

"Во-вторых, напряженность на Ближнем Востоке продолжает усиливаться, что добавит премию за геополитический риск к ценам на нефть. Сомнений в том, что дальнейшая эскалация ситуации подтолкнет нефтяной рынок вверх, нет", - добавила она.

Brent WTI Израиль США Ливан ФРС Хезболла
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