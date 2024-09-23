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Brent подорожала до $74,68 за баррель

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти днем в понедельник после резкого подъема на прошлой неделе.

К 14:12 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,19 (0,26%), до $74,68 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,24 (0,34%), до $71,24 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 4%, WTI - на 4,8%. Поддержку рынку оказало резкое снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, повысившее оптимизм трейдеров в отношении перспектив американской экономики и спроса на нефть.

Инвесторы также надеются на новые стимулы от властей КНР. В понедельник стало известно, что Народный банк Китая и другие финрегуляторы проведут брифинг для обсуждения мер финансовой поддержки экономики.

Также участники рынка следят за развитием событий на Ближнем Востоке. В минувшие выходные ливанское движение "Хезболла" нанесло массированные ракетные удары по территории Израиля, в ответ израильские военные нанесли удары по нескольким сотням объектов "Хезболлы" в Ливане. Минздрав Ливана заявил, что в результате атак погибли 50 человек и пострадали около 300.

"Несмотря на геополитические риски, поддерживающие цены на нефть, рынок сохраняет осторожность, поскольку ближневосточный конфликт пока не оказал существенного влияния на поставки", - сказал Мазен Салхаб, главный рыночный аналитик по Ближнему Востоку и Северной Африке в BDSwiss.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США не изменилось, составив 488 единиц. Число газовых установок сократилось на одну, до 96.

Baker Hughes Brent WTI Ливан США ФРС Китай
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