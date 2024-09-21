Boeing объявил об уходе главы Boeing Defense, Space & Security Теда Колберта

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Теодор "Тед" Колберт покидает должность президента и генерального директора Boeing Defense, Space & Security, сообщает ABC News.

Временно исполнять обязанности главы BDS будет Стив Паркер.

Колберт 15 лет проработал в компании Boeing, занимая должность директора по информационным технологиям и возглавляя бизнес глобальных услуг, прежде чем он возглавить оборонное подразделение.

Главный исполнительный директор Boeing Келли Ортберг в своем письме к работникам компании подчеркнул, что главная задача корпорации - "вернуть доверие наших клиентов и соответствовать высоким стандартам, которые они от нас ожидают".