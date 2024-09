Последнее предложение Boeing бастующим не понравилось профсоюзу

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Boeing Co. улучшил предложение об оплате труда бастующих членов Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли (International Association of Machinists and Aerospace Workers), передает AP.

Теперь аэрокосмический гигант предлагает повысить зарплаты в течение четырех лет на 30% (на 12% сразу и трижды по 6% в год), а не на 25%. В результате средняя оплата труда машинистов на северо-западе атлантического побережья США вырастет до $111 155 с $75 608 в год.

Профсоюз изначально требовал прибавки в 40% за три года. Ранее в сентябре его члены отклонили предыдущее предложение компании.

Boeing также предлагает увеличить единовременные выплаты за ратификацию нового соглашения вдвое, до $6 тысяч, и сохранить годовые премии за эффективность, которые она ранее намеревалась заменить на новые пенсионные взносы.

Новое предложение не предусматривает возвращения упраздненной более десяти лет назад традиционной пенсионной программы.

Кроме того, компания вновь пообещала выпускать новую модель лайнеров в агломерации Сиэтла (при условии, что проект будет запущен в ближайшие четыре года).

Boeing заявил, что других предложений не будет, а новые условия будут действительны только при условии их ратификации членами профсоюза не позднее пятницы.

Профсоюз раскритиковал Boeing за обнародование последнего предложения без согласования с ним.

"Boeing не решает, когда вы должны голосовать и должны ли голосовать вообще, - заявили работникам руководители его местного отделения. - Компания отказалась продолжать диалог, и мы не будем голосовать [в пятницу]".

При этом профсоюз назвал последнее предложение Boeing неудовлетворительным, но добавил, что опросит своих членов на этот счет.

Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли представляет интересы 33 тысяч сотрудников компании, которые бастуют с 13 сентября.

Забастовка привела к приостановке производства самолетов 737, 777 и 767 и наверняка уже сказывается на способности Boeing генерировать денежный поток, отмечает AP. Работа над лайнерами 787 продолжается, ее осуществляют не входящие в профсоюзы работники в Южной Каролине (юго-восток страны).

Для снижения расходов компания в минувшую пятницу приостановила наем персонала и начала принудительно отправлять тысячи менеджеров и не входящих в профсоюзы работников в неоплачиваемые недельные отпуска раз в четыре недели. Меры экономии рассчитаны на период забастовки.

Бастующие сотрудники на прошлой неделе получили зарплату в последний раз, а в конце месяца лишатся и корпоративного медицинского страхования, пояснили в Boeing.