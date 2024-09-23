"Мосбиржа" 27 сентября запустит индекс фондов недвижимости

Фото: Сергей Ермохин/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 27 сентября начнет расчет и публикацию индекса МосБиржи фондов недвижимости, сообщила торговая площадка.

Индикатор будет рассчитываться на основе цен паев закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), инвестирующих в недвижимость. Код индекса - MREF.

Индекс будет рассчитываться ежедневно, пересмотр базы расчета - один раз в квартал. Валюта индекса - российский рубль, количество ЗПИФов в индексе плавающее.

Для включения в базу расчета индекса МосБиржи фондов недвижимости коэффициент ликвидности паев должен составлять не менее 1,5%, медианный объем торгов паями, рассчитанный за три месяца, предшествующие дате формирования базы расчета, - не менее 150 тысяч рублей в день.

Ретроспективный расчет индекса будет доступен с 22 декабря 2023 года.

В базу расчета индекса вошли паи ЗПИФ "Альфа-Капитал Арендный поток-2", ЗПИФН "Современный Арендный бизнес", ЗПИФН "РД", ЗПИФН "Современный Арендный бизнес 2", ЗПИФН "Современный 6", ЗПИФН "Альфа-Капитал Арендный поток" и ЗПИФН "Коммерческая недвижимость".

Параллельно с ценовым индексом будет рассчитываться индекс МосБиржи фондов недвижимости полной доходности, который учитывает доходы по паям ЗПИФов, включенным в базу расчета. Код индекса полной доходности - MREFTR.

Сейчас "Мосбиржа" уже рассчитывает индекс складской недвижимости и индекс московской недвижимости ДомКлик.

Всего у биржи свыше 400 различных индикаторов финансового рынка: индексы акций, облигаций, государственного сектора, рынка пенсионных накоплений, инноваций, волатильности, товарные индексы, валютные фиксинги и т.д.