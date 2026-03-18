"Мосбиржа" начнет рассчитывать фиксинги серебра, платины и палладия 23 марта

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 23 марта начинает расчет и публикацию новых индикаторов рынка драгоценных металлов - фиксингов серебра, платины и палладия, сообщила площадка.

Фиксинги будут рассчитываться ежедневно в 12:30 по Москве на основании данных о заявках и сделках с серебром (инструмент SLVRUB_TOM), платиной (PLTRUB_TOM) и палладием (PLDRUB_TOM), заключенных на рынке драгметаллов "Мосбиржи".

"Индикаторы будут показывать сформированные в ходе биржевых торгов цены этих драгметаллов в фиксированный момент времени, что повысит удобство операций с производными инструментами на металлы, в том числе для маркетмейкеров и арбитражеров", - отмечается в сообщении.

Сейчас "Мосбиржа" рассчитывает и публикует фиксинги аффинированного золота и девяти валютных пар: "доллар США - российский рубль", "евро - российский рубль", "евро - доллар США", "гонконгский доллар - российский рубль", "доллар США - китайский юань", "доллар США - казахстанский тенге", "китайский юань - российский рубль", "турецкая лира - российский рубль", "белорусский рубль - российский рубль".