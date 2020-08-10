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Московская биржа запустила индекс жилой недвижимости

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Московская биржа с 10 августа начала расчет и публикацию индекса жилой недвижимости. Он рассчитывается на основании данных сервиса Сбербанка "ДомКлик" об ипотечных сделках. Биржа и банк разработали его вместе.

Член правления Мосбиржи Игорь Марич, представляя индекс, назвал его уникальным: "Это единственный в России индикатор рынка недвижимости, рассчитываемый на основании реальных сделок".

Он выразил надежду, что индекс станет признаваемым индикатором стоимости жилья в Москве.

В дальнейшем Мосбиржа планирует предложить рынку фьючерсные контракты на новый индикатор, которые позволят инвестиционным фондам и частным инвесторам реализовывать стратегии, направленные на получение прибыли от изменения цен на недвижимость.

"Застройщики, в свою очередь, смогут с помощью фьючерсов захеджировать рыночные риски, а финансовые компании - создать новые структурные продукты, которые помогут частным инвесторам накопить на недвижимость либо на первоначальный взнос по ипотеке", - подчеркнул Марич.

Индекс рассчитывается еженедельно, пересмотр базы расчета индекса будет осуществляться один раз в квартал. Торговый код индекса - MREDC. Значение индекса определяется как средневзвешенное значение стоимости квадратного метра жилья по административным округам Москвы. В расчете индекса участвуют квартиры в многоэтажных жилых домах. Во избежание искажения стоимости жилья в расчет не входит элитная недвижимость дороже 30 млн рублей.

Ретроспективный расчет индекса будет доступен с конца 2016 года - по состоянию на 28 декабря 2016 года значение индекса составило 159 647 рублей за квадратный метр, на 5 августа 2020 года - 188 578 рублей.

Мосбиржа Сбербанк ДомКлик MREDC Игорь Марич

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