UniCredit приобрел фининструменты, позволяющие ему увеличить долю в Commerzbank до 21%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - UniCredit SpA приобрел финансовые инструменты, позволяющие ему получить дополнительно 11,5% акций Commerzbank AG.

Итальянский банк уже владеет 9% в Commerzbank. Ранее он обратился к регуляторам за разрешением на увеличение доли в германском банке до более 10% (вплоть до 29,9%).

Физические расчеты по приобретенным финансовым инструментам могут произойти только после получения необходимого разрешения от регуляторов, говорится в пресс-релизе UniCredit. В этом случае UniCredit будет владеть 21% акций Commerzbank.

"Основная часть экономического риска UniCredit была захеджирована, что обеспечивает ему полную гибкость и возможность либо сохранить за собой эту долю, либо продать ее с минимальной потерей, либо продолжить ее увеличение, - говорится в сообщении итальянского банка. - Это будет зависеть от исхода переговоров с Commerzbank, с управляющим и наблюдательным советами банка, а также с более широким кругом заинтересованных сторон".