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UniCredit может попросить ЕЦБ разрешить увеличить долю в Commerzbank до 30%

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Итальянский UniCredit SpA может обратиться к Европейскому центробанку за разрешением увеличить долю в германском Commerzbank AG до 30%, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, UniCredit подаст соответствующую заявку на рассмотрение ЕЦБ в ближайшие несколько дней. Подача такой заявки не означает, что UniCredit обязательно увеличит долю в Commerzbank до 30% или вообще продолжит покупку его акций, отметил собеседник агентства.

На прошлой неделе стало известно, что UniCredit приобрел 9% в Commerzbank. Главный исполнительный директор итальянского банка Андреа Орчел дал понять, что не исключает возможности поглощения Commerzbank.

UniCredit заплатил более 700 млн евро за выкупленные у правительства ФРГ 4,5% акций Commerzbank и приобрел такой же пакет бумаг на рынке.

В соответствии с законодательством ФРГ, увеличение доли в Commerzbank до 30% потребует от UniCredit подачи предложения о покупке банка.

Представители ЕЦБ, в том числе президент Кристин Лагард, одобрительно отозвались о возможной сделке, поскольку она может воплотить в жизнь давние амбиции регуляторов по реализации крупных трансграничных слияний.

Лагард заявила на прошлой неделе, что подобная сделка порадовала бы регуляторов, ожидавших, что результатом интеграции финансовых рынков Европы, в том числе, создания банковского союза, станут трансграничные слияния в финансовом секторе.

Commerzbank UniCredit Андреа Орчел ЕЦБ Кристин Лагард Германия Италия
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