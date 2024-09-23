Член руководства ФРС Уоллер готов поддержать агрессивное снижение ставок

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Член совета управляющих Федеральной резервной системы США Кристофер Уоллер готов поддержать более агрессивное смягчение денежно-кредитной политики в случае, если статданные по американской экономике продолжат ухудшаться.

"Если (поступающие - ИФ) данные окажутся слабыми и (в дальнейшем - ИФ) продолжат оставаться такими, я с гораздо большей готовностью поддержу агрессивное снижение ставки", - сказал он CNBC.

С другой стороны, если данные будут хорошими, Уоллер видит возможность для перехода к более умеренным темпам снижения ставки, на 25 базисных пунктов, на предстоящем в ноябре заседании.

На прошлой неделе Федрезерв понизил ключевую ставку впервые за четыре года, причем сразу на 50 б.п.

После сентябрьского заседания председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что смягчение ДКП не является реакцией на какой-то кризис, а направлено на поддержку сильной американской экономики. Уоллер в интервью высказал похожее мнение, отметив стабильность рынка труда и активное замедление инфляции.

Участники рынка прогнозируют, что Федрезерв снизит ставку еще в общей сложности на 50 б.п. до конца года. В этом году состоятся еще два заседания, и ФРС может как понизить ставку на 25 б.п. на каждом из них, так и взять паузу в ноябре, когда в Штатах пройдут президентские выборы, и снизить стоимость заимствований на 50 б.п. в декабре.