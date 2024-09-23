Поиск

Глава ФРБ Миннеаполиса счел, что ФРС может замедлить темпы снижения ставки

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС), на прошлой неделе понизившая ключевую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов, может замедлить темпы смягчения денежно-кредитной политики, полагает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари.

"Я считаю, что после снижения на 50 б.п. наш курс остается жестким, - сказал Кашкари в интервью CNBC. - Поэтому у меня не было вопросов к более значительному первому шагу, но затем я ожидаю, что мы в целом будем продвигаться более мелкими шагами, если только данные значительно не изменятся".

"Сейчас у нас всё ещё сильный, здоровый рынок труда. Я хочу, чтобы он таким и оставался. Многие из недавних статданных по инфляции выглядят позитивными и говорят о том, что она возвращается к 2%", - сказал он.

Кашкари не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытых рынках (FOMC) в текущем году.

Тем временем глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостич, голосующий член FOMC в этом году, выразил мнение, что Федрезерв должен предпринять решительные меры для возвращения ставки к нейтральному уровню.

"Прогресс в плане инфляции и охлаждения рынка труда оказался более стремительным, чем я ожидал в начале лета, - заявил Бостик. - Сейчас я полагаю, что денежно-кредитная политика нормализуется быстрее, чем я прогнозировал еще несколько месяцев назад".

Он также отметил, что после снижения ставки на прошлой неделе ФРС получила дополнительную гибкость в реализации денежно-кредитной политики. В частности, смягчение может быть замедлено, если инфляция снова начнёт расти, или ускорено, если рынок труда продолжит испытывать трудности.

ФРБ ФРС США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лишь треть американских миллионеров считает себя богатыми

Ипотечный стандарт станет обязательным для банков с 1 января 2025 года

Ипотечный стандарт станет обязательным для банков с 1 января 2025 года

"Мосбиржа" 27 сентября запустит индекс фондов недвижимости

"Мосбиржа" 27 сентября запустит индекс фондов недвижимости

Депутат оценила затраты на замену лифтов в РФ в ближайшие три года в 22 млрд руб.

Депутат оценила затраты на замену лифтов в РФ в ближайшие три года в 22 млрд руб.

ЦБ РФ продлил ограничения на перевод валюты за рубеж до 31 марта 2025 года

ЦБ РФ продлил ограничения на перевод валюты за рубеж до 31 марта 2025 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });