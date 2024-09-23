Глава ФРБ Миннеаполиса счел, что ФРС может замедлить темпы снижения ставки

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС), на прошлой неделе понизившая ключевую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов, может замедлить темпы смягчения денежно-кредитной политики, полагает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари.

"Я считаю, что после снижения на 50 б.п. наш курс остается жестким, - сказал Кашкари в интервью CNBC. - Поэтому у меня не было вопросов к более значительному первому шагу, но затем я ожидаю, что мы в целом будем продвигаться более мелкими шагами, если только данные значительно не изменятся".

"Сейчас у нас всё ещё сильный, здоровый рынок труда. Я хочу, чтобы он таким и оставался. Многие из недавних статданных по инфляции выглядят позитивными и говорят о том, что она возвращается к 2%", - сказал он.

Кашкари не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытых рынках (FOMC) в текущем году.

Тем временем глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостич, голосующий член FOMC в этом году, выразил мнение, что Федрезерв должен предпринять решительные меры для возвращения ставки к нейтральному уровню.

"Прогресс в плане инфляции и охлаждения рынка труда оказался более стремительным, чем я ожидал в начале лета, - заявил Бостик. - Сейчас я полагаю, что денежно-кредитная политика нормализуется быстрее, чем я прогнозировал еще несколько месяцев назад".

Он также отметил, что после снижения ставки на прошлой неделе ФРС получила дополнительную гибкость в реализации денежно-кредитной политики. В частности, смягчение может быть замедлено, если инфляция снова начнёт расти, или ускорено, если рынок труда продолжит испытывать трудности.