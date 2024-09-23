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Brent подорожала до $75,09 за баррель

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост вечером в понедельник на новых известиях об эскалации на Ближнем Востоке.

К 17:20 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,6 (0,81%), до $75,09 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,71 (1%), до $71,71 за баррель.

Израильские военные сообщили о пуске за час 35 реактивных снарядов из Ливана по северу Израиля, в том числе в сторону Хайфы. Часть удалось перехватить, часть разорвалась на открытой местности или в населенных пунктах. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что Израиль с утра понедельника поразил более 300 целей движения "Хезболла" в Ливане. Минздрав Ливана заявил о гибели 182 человек в результате этих бомбежек.

Brent WTI Израиль Ливан
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