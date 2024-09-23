Нефть Brent подорожала до $75,03 за баррель

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти в понедельник после резкого подъема по итогам прошлой недели, рынок опасается разрастания конфликта на Ближнем Востоке.

В минувшие выходные ливанское движение "Хезболла" нанесло массированные ракетные удары по территории Израиля, и эксперты предупреждают, что этот конфликт может перерасти в полномасштабную войну.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $75,03 за баррель, что на $0,54 (0,72%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $0,39 (0,5%), до $74,49 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,57 (0,8%), до $71,57 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $0,16 (0,2%), до $71 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 4%, WTI - на 4,8%. Поддержку рынку оказало резкое снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, повысившее оптимизм трейдеров в отношении перспектив американской экономики и, соответственно, спроса на нефть.

Инвесторы также надеются на новые стимулы от властей КНР. В понедельник стало известно, что Народный банк Китая и другие финрегуляторы проведут брифинг для обсуждения мер финансовой поддержки экономики.