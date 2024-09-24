"Яндекс" выделит собственные бренды "Яндекс Маркета" в отдельное бизнес-направление

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - "Яндекс" выделяет собственные бренды маркетплейса "Яндекс Маркет" в отдельное бизнес-направление. Оно будет развиваться под названием "Яндекс Фабрика", говорится в сообщении компании.

Новое направление войдет в состав бизнес-группы "E-commerce, райдтех и доставка".

Сейчас на площадке маркетплейса можно приобрести около 10 собственных брендов "Яндекса".

Выделение в отдельное бизнес-направление позволит "Яндексу" "существенно расширить каналы дистрибуции и продаж – не только в онлайне, но и в розничных сетях".

"Команда этого направления продолжит создавать товары и устройства под уже существующими и новыми брендами. При этом новая компания продолжит тесно сотрудничать с "Яндекс Маркетом", - говорится в сообщении компании.

"Яндекс Маркет" развивает собственные бренды с 2021 года, в частности, товары для детей и дома, аксессуары и электронику, строительные инструменты.