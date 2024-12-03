"Яндекс" вновь выделил "Яндекс Маркет" в отдельную компанию

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - "Яндекс Маркет" в результате реорганизации выделено как отдельное юрлицо.

Согласно данным ЕГРЮЛ, решение о выделении маркетплейса в ООО было принято в августе 2024 года.

Единственным владельцем ООО "Яндекс Маркет" выступает МКПАО "Яндекс". Гендиректором стал Роман Маресов, который руководит блоком e-commerce в "Яндексе".

Уставный капитал "Яндекс Маркета" составляет 1 млн рублей.

Ранее представитель маркетплейса сообщал "Интерфаксу", что реорганизация является технической процедурой для оптимизации структуры юридических лиц компании.

"На работе "Яндекс Маркета" это изменение никак не отразится, весь процесс пройдет бесшовно для партнеров сервиса", - говорили в компании.

До этого у "Яндекс Маркета" было отдельное юрлицо - оно существовало с 2016 по 2021 гг. Часть этого времени компания входила в СП "Яндекса" и Сбербанка (само СП было зарегистрировано в Нидерландах и называлось Yandex.Market B.V.). После раздела активов СП со Сбербанком "Яндекс" принял решение об обратном присоединении ООО.