Два региона СЗФО в 2024 г. могут выпустить облигации объемом до 91,7 млрд руб.

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Планы по выпуску облигаций при подготовке бюджетов на 2024 год предусмотрели только два региона Северо-Западного федерального округа (СЗФО) из 11 - Санкт-Петербург и Калининградская область. Объем выпущенных облигаций может составить 91,7 млрд рублей, 94,5% придется на Петербург.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комитета финансов Петербурга, в соответствии с законом "О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" дефицит городского бюджета в 2024 году составит 157,8 млрд рублей, или 11,8% расходов. Его финансирование планируется осуществлять за счет займов в общем объеме 97 млрд рублей, а также остатков средств на счетах в объеме 60,8 млрд рублей.

В программе государственных внутренних заимствований Петербурга на 2024 год предусмотрено размещение облигационных займов на сумму до 86,7 млрд рублей на срок до 10 лет при планируемом в том же году погашении основного долга по облигациям города в сумме 19,8 млрд рублей.

"Количество выпусков облигаций и их параметры будут определяться в 2024 году с учетом конъюнктуры финансового рынка, при наличии реальной потребности в заимствованиях", - сказал представитель комитета.

Кроме того, город запланировал в 2024 году привлечение кредитов от кредитных организаций в сумме до 25 млрд рублей и кредитов из федерального бюджета в размере до 5,1 млрд рублей.

Средства от размещения облигаций и от привлечения коммерческих кредитов будут направлены на финансирование дефицита бюджета и погашение долгов города, а кредиты из федерального бюджета - на реализацию инфраструктурных проектов.

При этом в 2023 году Петербург не размещал облигации в связи с отсутствием потребностей в финансировании бюджетного дефицита.

"С учетом текущей конъюнктуры ставки привлечения рыночных заимствований - облигации и кредиты кредитных организаций - неприемлемы для комитета финансов. Бюджетные кредиты из федерального бюджета в 2024 году планируются к предоставлению исключительно на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов", - уточнили в комитете.

Согласно закону о бюджете Калининградской области на 2024-2026 годы, дефицит бюджета региона в 2024 году составит 5,3 млрд рублей, или 4% расходов.

"В соответствии с параметрами областного бюджета на 2024 год предельный объем заимствований в форме ценных бумаг на данном этапе предусмотрен в размере 5 млрд рублей. Вместе с тем, решение об объеме заимствований будет приниматься во второй половине 2024 года с учетом исполнения бюджета по доходам, потребности в обеспечении бюджетных ассигнований, состояния финансового рынка и сравнения эффективности форм заимствований в рамках управления государственным долгом", - сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-служба правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

Он также уточнил, что в 2023 году в соответствии с бюджетным планом предусматривалось привлечение облигаций также в объеме 5 млрд рублей, но на облигационный рынок регион не выходил.

"С учетом хода исполнения областного бюджета в настоящее время Калининградская область осуществляет размещение только внебиржевых облигаций в объеме 0,5 млрд рублей, и данные заимствования увязаны с финансированием экологических проектов", - добавил Лысков.

Что касается остальных регионов СЗФО, то в 2024 году они планируют обойтись без облигационных займов. В частности, о том, что Мурманская область в следующем году не планирует прибегать к облигационным займам, "Интерфаксу" сообщили в Минфине региона.

О том, что Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская и Псковская области, республики Карелия и Коми, Ненецкий автономный округ в 2024 году не планируют выход на облигационный рынок, говорится в законах о бюджете этих регионов.

В 2023 году регионы СЗФО облигации не размещали.