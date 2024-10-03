Levi's ухудшил прогноз выручки на год, может отказаться от бренда Dockers

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель джинсовой одежды Levi Strauss & Co. в третьем квартале 2024 финансового года увеличил чистую прибыль более чем вдвое, но ухудшил годовой прогноз выручки.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль за три месяца, завершившихся 25 августа, составила $20,7 млн, или 5 центов в расчете на акцию, по сравнению с $9,6 млн, или 2 центами на акцию, за сопоставимый период годом ранее. Скорректированная прибыль повысилась до 33 центов с 28 центов на акцию.

Выручка увеличилась на 0,4% - до $1,517 млрд с $1,511 млрд годом ранее. Без учета изменения курсов обмена валют она выросла на 2%.

Аналитики, опрошенные FactSet, оценивали скорректированную прибыль в среднем в 31 цент на акцию при выручке в $1,55 млрд.

Выручка бренда Levi's в Северной и Южной Америке в прошедшем квартале снизилась на 1%, в Европе - увеличилась на 6%, в Азии - практически не изменилась. Доходы от продаж под другими брендами компании упали на 7%, в том числе Dockers - на 15%.

В сообщении говорится, что Levi's начала изучение стратегических альтернатив для Dockers, в том числе рассматривается возможность продажи бренда.

За минувший квартал компания вернула акционерам около $69 млн, в том числе $52 млн путем выплаты дивидендов и $18 за счет выкупа своих акций.

Levi's установила квартальные дивиденды на уровне 13 центов на акцию. Они будут выплачены 14 ноября, закрытие реестра акционеров - 29 октября.

Компания ухудшила прогноз на текущий фингод и теперь ожидает повышения выручки примерно на 1%, в то время как ранее предполагался подъем на 1-3%. При этом скорректированная прибыль по-прежнему прогнозируется в диапазоне $1,17-1,27 на бумагу.

Эксперты прогнозируют прибыль в среднем на уровне $1,25.

Котировки акций Levi's на дополнительных торгах в среду упали на 10,9% после публикации отчетности. За последние три месяца капитализация компании выросла на 10,6% (до $8,4 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 3,1%.