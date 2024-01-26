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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Levi Strauss увеличила выручку в IV финквартале на 3% и сократит персонал

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Американский производитель джинсовой одежды Levi Strauss & Co. увеличил выручку в четвертом квартале 2023 финансового года на 3%, однако его чистая прибыль снизилась на 16%.

Компания объявила о запуске двухлетней программы оптимизации операционной модели и структуры, первая фаза которой предусматривает сокращение 10-15% корпоративного персонала по всему миру.

Как говорится в пресс-релизе Levi, выручка по итогам квартала, завершившегося 26 ноября, составила $1,64 млрд по сравнению с $1,59 млрд за сопоставимый период предыдущего фингода. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $1,66 млрд.

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Чистая прибыль компании уменьшилась до $126,8 млн, или $0,32 в расчете на акцию, по сравнению с $150,6 млн, или $0,38 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $0,44 на акцию, оказавшись лучше консенсус-прогноза аналитиков в $0,43 на акцию.

Выручка Levi в США в минувшем квартале повысилась на 6%, в Европе - на 2%, в Азии - на 4%.

Годовая выручка компании практически не изменилась, составив $6,18 млрд, чистая прибыль упала в 2,3 раза, до $250 млн, скорректированная прибыль в расчете на акцию уменьшилась на 40%, до $1,1.

Согласно прогнозу Levi, в текущем фингоду ее выручка увеличится на 1-3%, скорректированная прибыль составит $1,15-1,25 на акцию.

В первом финквартале показатели компании будут включать разовые расходы в $110-120 млн из-за планируемой реорганизации бизнеса. В целом экономия на расходах в результате объявленной программы в 2024 фингоду составит $100 млн, отмечают в компании.

Акции Levi подешевели на 2,5% на дополнительных торгах в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 11%.

Levi Strauss
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